Il processo ai nuovi clan ufficiale dell' Arma in aula | Al boss Messina fu chiesto di mediare col sindaco

In aula si è svolto il processo ai membri di nuovi clan, con un ufficiale dell'Arma che ha riferito di aver chiesto al boss Messina di mediare con il sindaco. Durante l'interrogatorio, è emerso che in alcune situazioni a Porto Empedocle, anche problemi legati al primo cittadino vengono gestiti attraverso figure di spicco della criminalità organizzata. La testimonianza fornisce dettagli su come si svolgono alcuni rapporti tra ambienti istituzionali e ambienti criminali nella zona.

Quando hai un problema a Porto Empedocle, anche se riguarda il sindaco, ti rivolgi al boss. Almeno in certi ambienti. Nel 2023 un conoscente avrebbe chiesto al capomafia Fabrizio Messina di intercedere con Calogero Martello per sbloccare una disputa immobiliare legata a un immobile acquistato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Notizie correlate

Il processo ai nuovi clan, maggiore dell'Arma in aula: "Al boss Messina fu chiesto di mediare col sindaco"Quando hai un problema a Porto Empedocle, anche se riguarda il sindaco, ti rivolgi al boss.

‘Ndrangheta e il clan dei Tripodi. Condanne e patteggiamento: oltre al boss, un poliziotto e un ex candidato sindacoBrescia, 7 maggio 2026 – I pm della DDA erano sicuri, e ora anche un giudice è d’accordo.

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: L’intelligenza artificiale accelera la guerra, ma ne complica il controllo: l’uso dell’AI nell’operazione Epic Fury; Napoli, pizzeria chiusa per 'puzza di pizza': carabiniere a processo; Nuova disciplina sui coltelli: casi pratici; Alta Irpinia, scoperto arsenale: fucile rubato porta a cinque arresti e processo immediato.

Il processo ai nuovi clan, ufficiale dell'Arma in aula: Al boss Messina fu chiesto di mediare col sindacoIl tenente colonnello Luigi Balestra racconta in aula che il capomafia era cercato per fare da paciere e, in una circostanza, gli venne proposto di risolvere una disputa immobiliare legata a un immobi ... agrigentonotizie.it

Un uomo con un'arma arrestato nei pressi della residenza dell'ex principe Andrea. Lo rende noto la polizia #ANSA - facebook.com facebook

#LuisHenrique punta la Coppa Italia: un’arma in più per l’ #Inter x.com