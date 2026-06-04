Orchidee del Lago Maggiore | a Belgirate due giorni dedicati alle piante esotiche e rare
A Belgirate si svolge il 6 e 7 giugno l’evento “Orchidee del Lago Maggiore”, dedicato alle piante esotiche e rare. La manifestazione dura due giorni e si concentra sull’esposizione e la vendita di orchidee e altre specie vegetali esotiche. Sono previsti incontri e approfondimenti legati a questa tipologia di piante. L’evento si svolge in un’area dedicata alla promozione di specie botaniche rare e di interesse per appassionati e collezionisti.
Sabato 6 e domenica 7 giugno a Belgirate arriva "Orchidee del Lago Maggiore", un intero fine settimana dedicato alla piante esotiche. Dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 18 il pubblico potrà immergersi tra splendide rarità come Orchidee, Aracee, Bromelie e Hoya.L'evento ospiterà anche tre talk. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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