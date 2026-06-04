Orchidee del Lago Maggiore | a Belgirate due giorni dedicati alle piante esotiche e rare

Notizia in breve

A Belgirate si svolge il 6 e 7 giugno l’evento “Orchidee del Lago Maggiore”, dedicato alle piante esotiche e rare. La manifestazione dura due giorni e si concentra sull’esposizione e la vendita di orchidee e altre specie vegetali esotiche. Sono previsti incontri e approfondimenti legati a questa tipologia di piante. L’evento si svolge in un’area dedicata alla promozione di specie botaniche rare e di interesse per appassionati e collezionisti.