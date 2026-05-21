Buongiorno Ceramica 2026 | a Rutigliano tre giorni dedicati alla tradizione figula ai musei e al borgo antico
Dal 22 al 24 maggio 2026, Rutigliano ospiterà la tredicesima edizione di “Buongiorno Ceramica”, la manifestazione organizzata dall’Associazione Italiana Città della Ceramica. L'evento si svolgerà nel centro storico, coinvolgendo il borgo antico e i musei locali, e sarà dedicato alla tradizione della lavorazione della figula. La partecipazione del comune è stata confermata anche quest’anno, con l’obiettivo di valorizzare le arti ceramiche e il patrimonio culturale della zona.
Il comune di Rutigliano aderisce anche quest’anno a “Buongiorno Ceramica”, la manifestazione nazionale promossa dall’Associazione Italiana Città della Ceramica (AiCC), in programma dal 22 al 24 maggio 2026. Per tre giorni la città ospiterà un programma diffuso di iniziative tra musei aperti. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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