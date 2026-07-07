Dal 10 al 12 luglio, Piazza Chiesa a San Leucio del Sannio ospiterà la quinta edizione di “Salsiccia Experience”. L’evento durerà tre giorni e coinvolgerà produttori locali di salsiccia, che presenteranno le proprie specialità. Saranno presenti stand gastronomici, dimostrazioni di preparazione e degustazioni. La manifestazione si svolge nel centro del paese, attirando visitatori e appassionati di tradizione culinaria locale.

Dal 10 al 12 luglio torna a San Leucio del Sannio uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sannita. Piazza Chiesa ospiterà infatti la V edizione di “Salsiccia Experience”, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco “Casali dei Collinari”, capace negli anni di diventare un punto di riferimento per chi desidera riscoprire i sapori autentici del territorio e vivere tre serate all’insegna della convivialità. “Siamo grati alla Pro Loco ‘Casali dei Collinari’ per aver scelto di condividere con noi questo percorso di valorizzazione. Crediamo che raccontare un evento significhi innanzitutto raccontare il territorio che lo rende possibile.... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - San Leucio del Sannio, torna “Salsiccia Experience”: tre giorni tra gusto e tradizione

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