Naike Rivelli madrina del Vegan Experience | a Marina di Ravenna due giorni tra etica gusto e sostenibilità

A Marina di Ravenna si terrà il Vegan Experience nei giorni 1 e 2 giugno 2026, un evento dedicato al mondo plant-based che coinvolge gastronomia, cultura e attivismo. La manifestazione vede tra i protagonisti anche Naike Rivelli, che sarà madrina dell’evento. La due giorni si svolgerà in una località balneare, attirando appassionati e curiosi interessati a tematiche di etica, gusto e sostenibilità legate al veganismo.

Marina di Ravenna si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dedicati al mondo plant-based: l’1 e 2 giugno 2026 torna il Marina di Ravenna Vegan Experience, evento che unisce gastronomia, cultura e attivismo. Ospite d’eccezione e madrina ufficiale sarà Naike Rivelli, figura.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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