Torna il Modena WineFood Experience tre giorni tra gusto musica e cultura

Da modenatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 22 al 24 maggio si terrà nel centro storico di Modena la quarta edizione del Modena WineFood Experience, un evento che propone tre giorni dedicati a musica, arte, storia e enogastronomia. L'iniziativa è promossa da Confesercenti Modena e include anche la venticinquesima edizione della Lambruscolonga. L'evento si svolge in diverse location del centro e coinvolge espositori e produttori locali, offrendo un programma che combina degustazioni, spettacoli e incontri culturali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ritorna l’appuntamento con la musica, l’arte, la storia e l’enogastronomia in centro storico. Promosso da Confesercenti Modena, dal 22 al 24 maggio si terrà la quarta edizione del Modena WineFood Experience, al cui interno si svolgerà la Venticinquesima edizione della Lambruscolonga. Un ricco. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Tre giorni tra gusto e tradizioni: a Sant’Angelo Muxaro torna la sagra dell’asparago selvatico sicanoTre giorni di eventi tra gastronomia, natura e cultura per celebrare uno dei prodotti più identitari del territorio.

Naike Rivelli madrina del Vegan Experience: a Marina di Ravenna due giorni tra etica, gusto e sostenibilitàMarina di Ravenna si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dedicati al mondo plant-based: l’1 e 2 giugno 2026 torna il Marina di...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web