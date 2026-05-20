Torna il Modena WineFood Experience tre giorni tra gusto musica e cultura

Dal 22 al 24 maggio si terrà nel centro storico di Modena la quarta edizione del Modena WineFood Experience, un evento che propone tre giorni dedicati a musica, arte, storia e enogastronomia. L'iniziativa è promossa da Confesercenti Modena e include anche la venticinquesima edizione della Lambruscolonga. L'evento si svolge in diverse location del centro e coinvolge espositori e produttori locali, offrendo un programma che combina degustazioni, spettacoli e incontri culturali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui