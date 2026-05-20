Torna il Modena WineFood Experience tre giorni tra gusto musica e cultura
Dal 22 al 24 maggio si terrà nel centro storico di Modena la quarta edizione del Modena WineFood Experience, un evento che propone tre giorni dedicati a musica, arte, storia e enogastronomia. L'iniziativa è promossa da Confesercenti Modena e include anche la venticinquesima edizione della Lambruscolonga. L'evento si svolge in diverse location del centro e coinvolge espositori e produttori locali, offrendo un programma che combina degustazioni, spettacoli e incontri culturali.
Ritorna l’appuntamento con la musica, l’arte, la storia e l’enogastronomia in centro storico. Promosso da Confesercenti Modena, dal 22 al 24 maggio si terrà la quarta edizione del Modena WineFood Experience, al cui interno si svolgerà la Venticinquesima edizione della Lambruscolonga. Un ricco. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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