Arezzo, 07 luglio 2026 – È partita con una partecipata serata di cinema all'aperto la XII edizione della rassegna "La Nostra Memoria Inquieta", che quest'anno rende omaggio a uno dei più grandi interpreti della storia del cinema, Al Pacino. In piazza Cesare Battisti, a San Giovanni Valdarno, numerosi spettatori hanno assistito alla proiezione di Serpico (1973), primo appuntamento di un ciclo che accompagnerà il pubblico per tutta l'estate. L'iniziativa ha riportato il fascino del cinema sotto le stelle nel cuore della città, offrendo un'occasione di incontro e condivisione attraverso la proiezione in pellicola di uno dei film simbolo della carriera dell'attore statunitense. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Giovanni, inaugurata con Serpico la XII edizione de "La Nostra Memoria Inquieta"

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