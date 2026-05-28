Inaugurata la 54esima edizione di Cervia Città Giardino | Una delle manifestazioni più belle della nostra comunità

Notizia in breve

È stata inaugurata ieri alla Darsena del Sale la 54esima edizione di Cervia Città Giardino, la più grande mostra d’arte floreale all’aperto in Europa. La manifestazione, dedicata all’80° anniversario della Repubblica, si svolge fino a fine mese e coinvolge numerosi espositori e installazioni floreali lungo le vie della città. La manifestazione si ripete ogni anno, attirando visitatori da tutta la regione.