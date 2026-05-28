Inaugurata la 54esima edizione di Cervia Città Giardino | Una delle manifestazioni più belle della nostra comunità
È stata inaugurata ieri alla Darsena del Sale la 54esima edizione di Cervia Città Giardino, la più grande mostra d’arte floreale all’aperto in Europa. La manifestazione, dedicata all’80° anniversario della Repubblica, si svolge fino a fine mese e coinvolge numerosi espositori e installazioni floreali lungo le vie della città. La manifestazione si ripete ogni anno, attirando visitatori da tutta la regione.
Cervia capitale dell’arte floreale en plein air. È stata inaugurata nel pomeriggio di ieri (mercoledì) alla Darsena del Sale la 54esima edizione di Cervia Città Giardino, la mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa, quest’anno dedicata all’80° anniversario della Repubblica. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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