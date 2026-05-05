San Giovanni Valdarno sfregio al parco Falcone e Borsellino Diop | Colpita la nostra memoria collettiva

A San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, è stato segnalato un episodio di vandalismo nel parco dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La visita di un rappresentante locale ha portato alla luce danni e segni di distruzione all’area verde, che ricorda i magistrati uccisi nelle stragi di mafia. Nessuna persona è stata ancora identificata e le autorità stanno indagando sull’accaduto.

SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) – Atto di vandalismo a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, ai danni del parco cittadino intitolato alla memoria dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nel mirino di ignoti è finita la targa commemorativa presente all’interno dell’area verde. Un episodio che ha immediatamente sollevato una forte reazione istituzionale, a partire dai vertici della Regione Toscana. La vicepresidente Mia Diop è intervenuta sull’accaduto esprimendo una “ferma e indignata condanna per il vile atto di vandalismo”. L’esponente politica ha sottolineato la gravità del gesto, rifiutandosi di derubricarlo a un banale episodio di devianza giovanile.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - San Giovanni Valdarno, sfregio al parco Falcone e Borsellino. Diop: “Colpita la nostra memoria collettiva” Notizie correlate Leggi anche: San Giovanni, vandalizzato parco Falcone e Borsellino: la condanna di Diop Cantù legge 1.117 nomi al parco Falcone e Borsellino: la memoria delle vittime diventa voce dei ragazziOltre 130 studenti protagonisti della cerimonia per le vittime delle mafie: istituzioni e scuole insieme per un impegno che guarda al futuro Cantù si...