San Cassiano Il mercato resta aperto
Il mercato agroalimentare di viale Rivalta a San Cassiano sarà aperto anche giovedì 13 agosto, giorno della festa del patrono. La decisione è stata presa per consentire ai clienti di fare acquisti anche durante questa giornata festiva. L’orario di apertura rimane invariato e l’attività si svolgerà come di consueto, offrendo prodotti alimentari ai visitatori. La presenza del mercato sarà quindi garantita anche durante la giornata dedicata alla celebrazione del santo patrono.
Il mercato agroalimentare di viale Rivalta aprirà eccezionalmente anche nella mattinata di giovedì 13 agosto, giorno della festa del patrono San Cassiano. La decisione è stata presa dal Comune dopo la richiesta avanzata dagli operatori del mercato, che avevano sollecitato un’apertura straordinaria per limitare i disagi legati alla settimana di Ferragosto. Nel periodo compreso tra il 10 e il 15 agosto, infatti, le festività avrebbero ridotto le consuete tre giornate di mercato a una sola. Con l’apertura del 13 agosto, i cittadini potranno invece contare su almeno due appuntamenti per fare la spesa, mantenendo così un servizio particolarmente apprezzato dai residenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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https://www.leggilanotizia.it/2026/07/06/il-mercato-agroalimentare-sara-aperto-nel-giorno-del-patrono-san-cassiano/ Il mercato agroalimentare sarà aperto nel giorno del Patrono San Cassiano. facebook
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