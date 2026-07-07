San Cassiano Il mercato resta aperto

Da ilrestodelcarlino.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mercato agroalimentare di viale Rivalta a San Cassiano sarà aperto anche giovedì 13 agosto, giorno della festa del patrono. La decisione è stata presa per consentire ai clienti di fare acquisti anche durante questa giornata festiva. L’orario di apertura rimane invariato e l’attività si svolgerà come di consueto, offrendo prodotti alimentari ai visitatori. La presenza del mercato sarà quindi garantita anche durante la giornata dedicata alla celebrazione del santo patrono.

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Il mercato agroalimentare di viale Rivalta aprirà eccezionalmente anche nella mattinata di giovedì 13 agosto, giorno della festa del patrono San Cassiano. La decisione è stata presa dal Comune dopo la richiesta avanzata dagli operatori del mercato, che avevano sollecitato un’apertura straordinaria per limitare i disagi legati alla settimana di Ferragosto. Nel periodo compreso tra il 10 e il 15 agosto, infatti, le festività avrebbero ridotto le consuete tre giornate di mercato a una sola. Con l’apertura del 13 agosto, i cittadini potranno invece contare su almeno due appuntamenti per fare la spesa, mantenendo così un servizio particolarmente apprezzato dai residenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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