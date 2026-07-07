san cassiano il mercato resta aperto

Notizia in breve

Il mercato agroalimentare di viale Rivalta a San Cassiano sarà aperto anche giovedì 13 agosto, giorno della festa del patrono. La decisione è stata presa per consentire ai clienti di fare acquisti anche durante questa giornata festiva. L’orario di apertura rimane invariato e l’attività si svolgerà come di consueto, offrendo prodotti alimentari ai visitatori. La presenza del mercato sarà quindi garantita anche durante la giornata dedicata alla celebrazione del santo patrono.