Botte tra giovani per San Cassiano

Nella serata di ieri, a Novellara, si è verificata una colluttazione tra giovani nel centro della città, durante la festa di San Cassiano. L’evento, che ogni anno richiama numerose persone, tra cui molte famiglie con bambini, è stato teatro di un episodio di violenza tra adolescenti e giovanissimi. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui coinvolti, ma la presenza di un episodio del genere ha attirato l’attenzione della comunità locale.

Ancora un episodio di violenza tra giovani e giovanissimi. E’ accaduto l’altra sera a Novellara, in pieno centro, durante la giornata festiva della fiera di San Cassiano, che ogni anno porta in centro molte persone, anche famiglie con bambini. Domenica sera, proprio davanti all’oratorio parrocchiale, alcuni giovani si sono affrontati e inseguiti, di fronte allo stupore e alla paura di diversi testimoni che erano di passaggio in quel momento. Per fortuna non sembrano esserci conseguenze particolari alle persone coinvolte, ma si tratta comunque di un episodio che ha lasciato molta amarezza e preoccupazione in molti cittadini, anche alla luce di altri simili episodi, uniti ad aggressioni ad adulti, che si sono verificati di recente, anche a Novellara.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Botte tra giovani per San Cassiano Notizie correlate Leggi anche: Premio Sarzanini 2026, Saviano e Cassiano tra i vincitori Leggi anche: La chiesa di San Cassiano più bella di prima Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Botte tra giovani per San Cassiano; Rissa tra gruppi di giovani in piazza a Novellara durante la fiera di San Cassiano, carabinieri al lavoro per identificarli; Rissa tra minorenni a Novellara durante la fiera di San Cassiano. VIDEO; Rissa durante la sagra di San Cassiano, l’allarme di Novellara Democratica Civica. Botte tra giovani per San CassianoNuova rissa, stavolta durante la Fiera: indagini dei carabinieri in corso, pare che i coinvolti siano di fuori paese ... ilrestodelcarlino.it Apertura del nuovo scivolo nel parco “Bambini del Mondo” a San Cassiano L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che nella giornata odierna, giovedì 30 aprile, alle ore 16:00, verrà aperto il nuovo scivolo situato nella parte alta del parco “Ba - facebook.com facebook