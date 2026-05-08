La strada provinciale 302R ‘Brisighellese-Ravennate’ a San Cassiano, nel territorio di Brisighella, è attualmente chiusa a causa di una frana. La prossima settimana partiranno interventi per mettere in sicurezza i versanti a monte della carreggiata, che sono interessati da movimenti franosi. I lavori sono finalizzati a stabilizzare l’area e garantire la riapertura della strada una volta completati.

La prossima settimana saranno effettuati importanti lavori di messa in sicurezza dei versanti a monte della provinciale 302R ‘Brisighellese-Ravennate’ interessati da movimenti franosi. Per questo sarà sospesa temporaneamente la circolazione sulla strada, all’altezza del cantiere San Cassiano. Il provvedimento sarà in vigore sa lunedì 11 maggio a venerdì 22 maggio tutti i giorni, tranne sabato e domenica, secondo le seguenti modalità: lunedì 11 maggio dalle 14 alle 17.30; martedì 12 maggio dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle ore 17.30; mercoledì 13 maggio dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30; giovedì 14 maggio dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Messa in sicurezza della frana a San Cassiano, Brisighellese chiusa

Notizie correlate

Frana di Calvi dell'Umbria: lavori di bonifica e messa in sicurezza, ma la strada resta chiusaSono in corso a Calvi dell’Umbria i lavori di rimozione dei detriti e di messa in sicurezza della frana verificatasi lungo la Sp 18.

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Lavori sulla provinciale devastata dalle frane: per dieci giorni sospensione temporanea della circolazione; Viabilità, circolazione interrotta sulla Brisighellese; Brisighella, sospensione temporanea della circolazione sulla provinciale dall’11 al 22 maggio; Alba, approvata la variazione di bilancio: oltre 2,7 milioni di euro per sport, scuole e spazi pubblici.

Teatro San Cassiano rafforza la propria presenza internazionale annunciando la nomina di Michael Giacalone come primo Consigliere per l’America. L’incarico rappresenta un passaggio strategico per sostenere le attività di sviluppo culturale e relazionale de facebook