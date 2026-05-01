Garda e Ledro | bando per nuovi agenti della polizia locale

Da ameve.eu 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia locale dell’Alto Garda e Ledro ha aperto un bando per l’assunzione di agenti stagionali, con scadenza il 17 maggio. La selezione riguarda persone interessate a lavorare temporaneamente nel servizio di pubblica sicurezza e gestione del territorio. Le candidature devono essere inviate entro la data stabilita, seguendo le procedure indicate nel bando pubblicato ufficialmente.

? Cosa sapere La polizia locale dell'Alto Garda e Ledro cerca nuovi agenti stagionali entro il 17 maggio.. Il rinforzo dell'organico serve a gestire l'aumento dei flussi turistici nelle zone lacustri.. La polizia locale dell’Alto Garda e Ledro ha avviato la ricerca di nuovi agenti stagionali con contratti a tempo determinato, puntando su profili qualificati per gestire l’imminente afflusso turistico nelle zone lacustri entro il prossimo 17 maggio. Con l’avvicinarsi della stagione estiva, le strade che costeggiano il Garda e le sponde del Ledro si preparano a vedere un aumento significativo del passaggio di visitatori. Per garantire che la sicurezza e l’ordine rimangano costanti anche nelle piazze più frequentate e lungo i sentieri più battuti, l’amministrazione ha deciso di potenziare il corpo operativo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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