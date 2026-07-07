Il principe Harry non riceverà più l’invito a soggiornare a Buckingham Palace, come annunciato dal Palazzo. La decisione segue il ritiro improvviso dell’offerta da parte del re Carlo III. Harry, atteso in visita nel Regno Unito per cinque giorni, non avrà più la possibilità di alloggiare nella residenza reale. La scelta ha riacceso tensioni all’interno della famiglia reale.

Torna il gelo in casa Windsor dopo l'inopinato ritiro in extremis dell'offerta di un alloggio a Buckingham Palace fatta da re Carlo III al suo secondogenito, il principe ribelle Harry, atteso in settimana nel Regno Unito per una visita di 5 giorni. Offerta revocata improvvisamente dalla corte in risposta all'annuncio con cui, giusto mezz'ora prima, un portavoce del duca di Sussex aveva comunicato a suo nome che l'invito era stato "accettato". Una marcia indietro che agli occhi di Harry e del suo entourage ha il sapore di un'offesa a freddo. Se non di un deliberato tentativo degli apparati di palazzo - bersaglio del cadetto in passato - di sabotare la "riconciliazione" tra padre a figlio. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Salta l'invito per Harry a Buckingham Palace, torna il gelo in casa Windsor

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Harry non starà a Buckingham Palace durante la visita a Londra: ha risposto tardi all’invitoIl principe Harry non soggiornerà a Buckingham Palace durante la sua visita a Londra questa settimana.

Il giallo della visita del principe Harry a Londra: «Soggiornerò a Buckingham Palace». Ma re Carlo ritira l’invito: «Troppo tardi»Il principe Harry aveva annunciato che avrebbe soggiornato a Buckingham Palace durante la visita nel Regno Unito, ma re Carlo III ha poi ritirato...

Temi più discussi: Salta l'invito a Harry a Buckingham Palace, torna il gelo in casa Windsor; Uk, salta l'invito al principe Harry a Buckingham Palace: Risposta tardiva del duca; Harry accetta l’invito di Carlo, ma per Buckingham Palace è tardi: salta tutto ed è di nuovo gelo; Harry e Carlo, scoppia la guerra dei comunicati: Andrò a Buckingham Palace, No, ha declinato l'invito. E l'incontro si trasforma in psicodramma.

#RU Salta l’offerta di alloggio a Buckingham Palace di Carlo a Harry, atteso domani. Secondo BBC, l’iniziativa è stata cancellata dalla casa reale perché la risposta di Harry sarebbe arrivata tardi. Stando al portavoce del principe invece l’invito è stato ritirato. x.com

Salta l'invito per Harry a Buckingham Palace, torna il gelo in casa WindsorIl principe accetta l'offerta di re Carlo, la corte la cancella. Una delusione ... msn.com

Uk, salta l'invito al principe Harry a Buckingham Palace: Risposta tardiva del ducaLeggi su Sky TG24 l'articolo Uk, salta l'invito al principe Harry a Buckingham Palace: 'Risposta tardiva del duca' ... tg24.sky.it