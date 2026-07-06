Il giallo della visita del principe Harry a Londra | Soggiornerò a Buckingham Palace Ma re Carlo ritira l’invito | Troppo tardi

Il principe Harry aveva annunciato che avrebbe soggiornato a Buckingham Palace durante la visita nel Regno Unito, ma re Carlo III ha poi ritirato l’invito, definendolo troppo tardi. L’offerta di ospitalità era stata fatta come segno di distensione dopo anni di tensioni familiari. La decisione è stata comunicata poco prima del viaggio del duca di Sussex nel paese. Nessun ulteriore commento ufficiale è stato rilasciato.

Colpo di scena, e imbarazzo istituzionale, alla vigilia del viaggio del principe Harry nel Regno Unito. L’offerta di ospitalità a Buckingham Palace, che re Carlo III aveva rivolto al secondogenito come gesto di distensione dopo anni di tensioni familiari, è stata ritirata. Secondo quanto riferito dalla Bbc, la decisione sarebbe arrivata dall’apparato della casa reale poco dopo che un portavoce del duca di Sussex aveva annunciato l’accettazione dell’invito da parte di Harry. Fonti vicine ai reali sostengono che il principe avrebbe confermato la propria presenza « troppo tardi », quando l’organizzazione della visita richiedeva ormai un maggiore preavviso. 🔗 Leggi su Open.online

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