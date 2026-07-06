Il principe Harry non soggiornerà a Buckingham Palace durante la sua visita a Londra questa settimana. La decisione è stata comunicata dal palazzo, che ha specificato che, nonostante un annuncio iniziale del suo staff che indicava l’accettazione dell’invito, il duca non alloggerà nel palazzo. La comunicazione è arrivata dopo che il principe ha risposto in ritardo alla richiesta di soggiorno. La visita si svolgerà comunque in città, ma senza il soggiorno al palazzo reale.

Buckingham Palace ha reso noto che il principe Harry non soggiornerà al palazzo per una parte della sua visita a Londra questa settimana, nonostante il suo staff avesse annunciato questa mattina che il duca aveva accettato l’invito. Lo riporta la Bbc, citando fonti reali secondo cui Harry non ha risposto formalmente all’offerta di alloggio presso una residenza reale entro la scadenza, fissata alla fine della scorsa settimana, e che nel fine settimana gli è stato comunicato che non avrebbe più potuto soggiornare a Buckingham Palace. Il palazzo richiede un periodo di preavviso minimo per garantire che l’ospite possa essere accolto e che venga messo a disposizione il personale della Casa Reale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Harry non starà a Buckingham Palace durante la visita a Londra: ha risposto tardi all’invito

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