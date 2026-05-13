La mostra immersiva 'Evolutio', organizzata da Webuild presso il Museo nazionale scienza e tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, si è conclusa dopo tre mesi di apertura. Durante questo periodo, ha attirato oltre 36.000 visitatori, che hanno potuto esplorare le installazioni dedicate alle infrastrutture e ai processi di sviluppo tecnico e ingegneristico. L'evento ha registrato una partecipazione significativa di pubblico proveniente dalla città e dalle zone limitrofe.

Milano, 13 mag. (Adnkronos) - Si è conclusa con una forte partecipazione del pubblico la mostra immersiva 'Evolutio' promossa da Webuild al Museo nazionale scienza e tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Il progetto espositivo ha registrato oltre 36.000 visitatori in tre mesi, confermando l'interesse per il racconto delle grandi infrastrutture e del loro contributo sullo sviluppo del Paese. Inaugurata lo scorso 11 febbraio con il patrocinio di Assolombarda, la mostra ha offerto una narrazione inedita dell'Italia attraverso le grandi opere che ne hanno guidato il progresso economico e sociale negli ultimi 120 anni. Cuore della narrazione è la storia dei progetti realizzati in tutto il mondo e contenuti in Evolutio.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Webuild, oltre 36.000 visitatori in tre mesi per la mostra 'Evolutio' sulle infrastrutture a Milano

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