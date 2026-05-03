Comicon la XXVI edizione chiude con 183.000 visitatori e oltre 650 eventi

La XXVI edizione di Comicon si è conclusa con circa 183.000 visitatori, registrando un aumento rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si è svolta presso la Mostra d’Oltremare, che ha ospitato oltre 520 espositori e più di 480 ospiti provenienti da diversi settori della cultura pop. Durante i quattro giorni di eventi sono stati organizzati più di 650 appuntamenti, coinvolgendo pubblico e professionisti del settore.

Comicon Napoli – International Pop Culture Festival 2026 si conclude con 183.000 visitatori, più di 480 ospiti, 520 espositori occupando l’intera superficie della Mostra d’Oltremare. Le 10 sezioni del festival – Fumetto, Asian, Cinema e Serie TV, Videogame, Gioco, Musica, Young, Larp, Urban, PIzza Pop – sono state animate da un programma di oltre 650 eventi a cui si aggiungono gli oltre 30 del programma Comicon Off i n città e ulteriori attività sviluppate per il programma Extra in Campania. Leader in Italia tra i festival culturali, Comicon Napoli si attesta tra i primi 5 festival europei per dimensione e proposta culturale con un impatto economico sul territorio di 43,1 milioni di Euro.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate COMICON Napoli chiude con 183mila visitatori, oltre 650 eventi e 480 ospiti da tutto il mondoSi è conclusa con 183mila visitatori la XXVI edizione di COMICON Napoli - International Pop Culture Festival, che ha portato alla Mostra d’Oltremare... Torna Comicon Napoli: al via la XXVI edizione dell’International Pop Culture FestivalDal 30 aprile al 3 maggio torna COMICON Napoli - International Pop Culture Festival - XXVI edizione alla Mostra d’Oltremare con oltre 480 ospiti... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: COMICON 2026: presentata al Madre la XXVI edizione. Grande successo anche per l’edizione zero di COMICON Extra; Comicon 2026 - XXVI edizione; Comicon 2026 a Napoli: programma, ospiti ed eventi da non perdere; COMICON Napoli – XXVI Edizione. COMICON NAPOLI 2026 - Chiusa la XXVI edizione con 183.000 visitatori, annunciati i prossimi appuntamentiInternational Pop Culture Festival 2026 si conclude con 183.000 visitatori, più di 480 ospiti, 520 espositori occupando l’intera superficie della Mostra d’Oltremare. Le 10 sezioni del festival - Fumet ... napolimagazine.com COMICON Napoli 2026 chiude con 183.000 visitatori: la XXVI edizione è la più grande di sempreNapoli - International Pop Culture Festival 2026 ha occupato l’intera superficie della Mostra d’Oltremare con le sue 10 sezioni tematiche – Fumetto, Asian, ... cronachedellacampania.it In giro per il ComiCon 2026 abbiamo chiesto quali live action vi hanno fatto davvero male... Ecco le vostre risposte! #cinema #liveaction #comicon facebook Via alla serata dei Premi del Palmarès di COMICON Napoli 2026. A presentare: Vincenzo Comunale #napolicomicon2026 x.com