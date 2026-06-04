Stando alle prospettive economiche dell’Ocse presentate ieri a Parigi la crescita del Pil dell’Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026, a causa «del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni». Ma un dato significativo è che «l’aumento dei prezzi dell’energia causerà un aumento dell’inflazione, cancellando la recente progressione dei salari reali». Sempre secondo l’Ocse, nel 2027, «il ripiegamento dei prezzi energetici e l’attenuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%. Le prospettive dell’Italia - precisa l’Ocse - sono relativamente esposte all’evoluzione del conflitto in Medio Oriente, vista la quota elevata di energia prodotta a partire da combustibili fossili importati e il peso della produzione manifatturiera esportata». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Ocse: lo shock dei prezzi dell’energia vanificherà gli aumenti dei salari reali in Italia

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