Ocse | lo shock dei prezzi dell’energia vanificherà gli aumenti dei salari reali in Italia
Secondo l’OCSE, l’aumento dei prezzi dell’energia rischia di annullare i recenti incrementi dei salari reali in Italia. La crescita dei costi energetici, infatti, potrebbe compensare i miglioramenti salariali, impedendo un miglioramento del potere d’acquisto dei lavoratori. La situazione si inserisce in un contesto di incertezza legato all’evoluzione del conflitto in Medio Oriente, che rende più difficile prevedere l’andamento economico del paese.
Stando alle prospettive economiche dell’Ocse presentate ieri a Parigi la crescita del Pil dell’Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026, a causa «del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni». Ma un dato significativo è che «l’aumento dei prezzi dell’energia causerà un aumento dell’inflazione, cancellando la recente progressione dei salari reali». Sempre secondo l’Ocse, nel 2027, «il ripiegamento dei prezzi energetici e l’attenuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%. Le prospettive dell’Italia - precisa l’Ocse - sono relativamente esposte all’evoluzione del conflitto in Medio Oriente, vista la quota elevata di energia prodotta a partire da combustibili fossili importati e il peso della produzione manifatturiera esportata». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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