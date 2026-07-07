Salame ritirato dal commercio per presenza di salmonella l’avviso del Ministero della salute
Il Ministero della salute ha annunciato il ritiro dal commercio di un salame dopo che analisi di laboratorio hanno riscontrato la presenza di salmonella in un campione. Il richiamo è stato avviato il 6 luglio. Non sono stati segnalati casi di malattia associati al prodotto. La catena di distribuzione è stata informata e si raccomanda di non consumare il prodotto interessato.
Il richiamo del salame è scattato ieri 6 luglio a seguito di test di laboratorio che hanno rilevato la presenza di salmonella in un campione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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