Salame ritirato dal commercio per presenza di salmonella l’avviso del Ministero della salute

Notizia in breve

Il Ministero della salute ha annunciato il ritiro dal commercio di un salame dopo che analisi di laboratorio hanno riscontrato la presenza di salmonella in un campione. Il richiamo è stato avviato il 6 luglio. Non sono stati segnalati casi di malattia associati al prodotto. La catena di distribuzione è stata informata e si raccomanda di non consumare il prodotto interessato.