Lime richiamato dal commercio per presenza di pesticida vietato | l'avviso del Ministero della salute

Il Ministero della salute ha annunciato il richiamo di lime venduti sul mercato a causa della presenza di un pesticida vietato. Si tratta del Carbofuran, una sostanza chimica che non è più ammessa in Europa. Il richiamo riguarda i prodotti che potrebbero essere stati distribuiti ai consumatori, ma non sono stati ancora specificati i marchi o le quantità coinvolte. La misura è stata presa per tutelare la sicurezza alimentare e prevenire eventuali rischi per i consumatori.

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