Lime richiamato dal commercio per presenza di pesticida vietato | l'avviso del Ministero della salute
Il Ministero della salute ha annunciato il richiamo di lime venduti sul mercato a causa della presenza di un pesticida vietato. Si tratta del Carbofuran, una sostanza chimica che non è più ammessa in Europa. Il richiamo riguarda i prodotti che potrebbero essere stati distribuiti ai consumatori, ma non sono stati ancora specificati i marchi o le quantità coinvolte. La misura è stata presa per tutelare la sicurezza alimentare e prevenire eventuali rischi per i consumatori.
Il richiamo del lime è stato disposto a causa di un rischio chimico per i consumatori causato dalla presenza del pesticida Carbofuran all'interno del frutto, una sostanza vietata in Europa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Tramezzini con porchetta richiamati dal commercio per presenza di Listeria: l’avviso del Ministero della SaluteL'allerta alimentare per rischio microbiologico è scattata a causa della rilevata positività al batterio della Listeria monocytogenes nei tramezzini...
Sesamo nero tostato richiamato per presenza di aflatossina B1 oltre i limiti: avviso del Ministero della saluteCome spiega L'Efsa, l'autorità Europea per la sicurezza alimentare, l'aflatossina B1 è una delle micotossine più potenti in termini di genotossicità...
Lime richiamato dal commercio per presenza di pesticida vietato: l’avviso del Ministero della saluteIl richiamo del lime è stato disposto a causa di un rischio chimico per i consumatori causato dalla presenza del pesticida Carbofuran all'interno del ... fanpage.it