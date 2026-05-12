Durante la partita, Lorenzo Musetti ha mostrato segni di nervosismo, rompendo la racchetta dopo un punto sbagliato. Successivamente, si è rivolto a se stesso con insulti e gesti di insoddisfazione. La sconfitta in due set contro Casper Ruud si è conclusa con un punteggio di 6-3 e 6-1, evidenziando la frustrazione del tennista durante l'incontro.

Momenti di frustrazione per Lorenzo Musetti nella sconfitta in due set (6-3 6-1) contro Casper Ruud che ha posto fine ai suoi Internazionali d'Italia: dopo un doppio fallo, l'azzurro ha sbattuto la racchetta a terra, provocandone la rottura, mentre in un secondo momento è stato inquadrato dalle telecamere mentre imprecava con se stesso. A fine partita ha spiegato: "Oggi non volevo ritirarmi perché sono stanco dei ritiri, chiedo scusa per lo spettacolo ma non ero in grado di competere. Qui a Roma ho giocato su una gamba sola e avevo paura di appoggiare la gamba sinistra".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rabbia Musetti: spacca la racchetta, poi se la prende con se stesso

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