Ruffini | No alla quarta gamba serve un progetto nazionale comune

Il ministro dell’Economia ha dichiarato che non intende sostenere l’idea di una quarta gamba nel sistema pensionistico, sostenendo che è necessario sviluppare un progetto nazionale condiviso. La discussione sul tema ha attirato l’attenzione di diversi esponenti politici, alcuni dei quali promuovono iniziative per rafforzare questa proposta. Nel frattempo, si analizzano i possibili effetti di uno scontro tra le diverse linee politiche sul risparmio dei cittadini, mentre cresce l’incertezza sulle future decisioni in materia di previdenza pubblica.

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