Il 7 luglio, il presidente della Repubblica tunisina ha incontrato presso il Palazzo di Cartagine il rapporto annuale della Banca Centrale relativo al 2025. Nel documento si evidenziano gli effetti dell’andamento economico sulla vita quotidiana dei cittadini del paese. La presentazione del rapporto si è concentrata sui dati economici e sulle loro ripercussioni sociali, senza ulteriori commenti o analisi.

Il Rapporto Annuale della Banca Centrale Tunisina Presentato al Presidente Saied. Il presidente della Repubblica Tunisina, Kais Saied, ha ricevuto ieri, 7 luglio, presso il Palazzo di Cartagine, il rapporto annuale della Banca Centrale riguardante l’anno 2025. Il documento è stato consegnato dal governatore Fathi Zouhair Nouri, il quale ha illustrato i principali risultati e le prospettive economiche del Paese. Crescita Economica e Sostenibilità: I Risultati della Tunisia. Durante l’incontro, il presidente Saied ha messo in evidenza la crescita economica della Tunisia, che si attesta attualmente al 2,5%. Questi dati sono accompagnati da previsioni ottimistiche di miglioramento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Saied evidenzia l’effetto dell’economia sulla vita dei cittadini tunisini.

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