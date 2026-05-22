Festival dell' Economia il viaggio e la vita secondo Francesca Lollobrigida

Durante il Festival dell'Economia, è stata presentata una riflessione sul significato del viaggio, considerandolo un’esperienza che permette di crescere, conservare ricordi e condividere momenti con gli altri. È stato sottolineato come le autostrade siano spesso associate a ricordi legati a tappe fondamentali della vita, sia a livello personale che professionale. La relatrice ha descritto il viaggio come un percorso che attraversa momenti di trasformazione, segnati da strade e autostrade che accompagnano e testimoniano il cammino.

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