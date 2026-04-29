Economia in frenata | l’Istat certifica il crollo della fiducia dei cittadini e anche delle imprese

Secondo i dati più recenti dell’Istat, ad aprile si è registrato un calo della fiducia sia tra i cittadini che tra le imprese. L’indice di fiducia dei consumatori ha mostrato una diminuzione rispetto al mese precedente, mentre le imprese hanno segnalato un peggioramento delle aspettative economiche. La situazione si inserisce in un quadro di rallentamento dell’economia italiana, con numeri che indicano una perdita di ottimismo generale.

In Italia piove sul bagnato. Secondo gli ultimi dati dell’Istat, ad aprile il clima di fiducia dei consumatori e l’indicatore composito del clima di fiducia delle imprese risultano in sensibile calo: il primo passa da 92,6 a 90,8 (in flessione di 1,8 punti), il secondo da 97,3 a 95,2 (in diminuzione di 2,1 punti). Stando alle rilevazioni dell’Istituto nazionale di statistica (Istat), tra i consumatori emerge un diffuso peggioramento delle opinioni, soprattutto per quanto riguarda la situazione economica del Paese: il clima economico scende da 88,1 a 82,7, quello futuro da 85,3 a 82,5, quello personale da 94,2 a 93,8 e il clima corrente da 98,0 a 96,9.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Economia in frenata: l’Istat certifica il crollo della fiducia dei cittadini e anche delle imprese Notizie correlate Leggi anche: Istat: a febbraio sale fiducia consumatori, giù quella delle imprese Istat: a febbraio sale la fiducia dei consumatori ma in lieve calo per le impreseA febbraio l’indicatore di fiducia dei consumatori sale da 96,8 a 97,4, mentre l’indicatore composito del clima di fiducia delle imprese diminuisce... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tajani-Salvini, lite sui vincoli Ue. Poi la frenata sullo scostamento; Stime dimezzate per il Pil lombardo: +0,6% nel 2026; De Lucchi, affari in frenata per l'archistar. Ricavi giù a 3,8 milioni, la sua società chiude in rosso; Kevin Warsh e i destini incrociati con Jerome Powell: così Trump ha sbloccato la sua nomina alla presidenza della Fed. Crescita in frenata e nessuna flessibilità in Ue: il Dfp inguaia GiorgettiCon il Dfp il governo rivede al ribasso la crescita e al rialzo il deficit. Senza flessibilità Ue, Giorgetti è pronto a muoversi da solo. lanotiziagiornale.it Imprese, Cuneo in frenata: saldo negativo nel primo trimestre 2026Soffrono agricoltura e commercio, tengono solo le società di capitali e i servizi avanzati. Peggiora il quadro rispetto al 2025 ... targatocn.it Giù la crescita, su i prezzi. Su il debito, giù la spesa. L’analisi dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio è impietosa, per l’economia italiana. Ed è figlia di quattro anni di nulla cosmico. A cura di Francesco Cancellato - facebook.com facebook Il ministro dell'Economia Giorgetti in audizione sul Dpf alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato: 'Questo governo ha ridotto in modo significativo il deficit senza ricorrere a manovre restrittive, grazie a una gestione prudente e responsabile della finanza p x.com