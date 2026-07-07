Safety21 acquisisce una partecipazione di minoranza in CASV per rafforzare la propria presenza in Spagna e consolidare la piattaforma europea dedicata all' enforcement e alla smart mobility
Safety21 ha acquisito una quota di minoranza in CASV, un’azienda attiva in Spagna nel settore dell’enforcement e della smart mobility. Questa operazione mira a rafforzare la presenza del gruppo nel mercato spagnolo e a consolidare la piattaforma europea dedicata a queste tecnologie. Safety21 è un fornitore italiano di soluzioni per l’enforcement, la smart mobility e servizi digitali, e questa acquisizione rappresenta un passo strategico per espandersi nel mercato europeo.
Il Gruppo Safety21, principale provider italiano di tecnologie per l’ enforcement, soluzioni per la Smart Mobility e servizi digitali per la sicurezza stradale, ha annunciato il 30 giugno 2026 l’acquisizione di una quota di minoranza di CASV, provider spagnolo di soluzioni tecnologiche per attività di enforcement da parte di Amministrazioni Locali e Forze dell’Ordine. L'operazione rappresenta un ulteriore importante passo nella strategia di espansione internazionale di Safety21 e rafforza ulteriormente la presenza del Gruppo nel mercato iberico, consolidandone l'ambizione di creare una piattaforma europea di riferimento nel settore dell'enforcement. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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