Safety21 acquisisce una partecipazione di minoranza in CASV per rafforzare la propria presenza in Spagna e consolidare la piattaforma europea dedicata all' enforcement e alla smart mobility

Notizia in breve

Safety21 ha acquisito una quota di minoranza in CASV, un’azienda attiva in Spagna nel settore dell’enforcement e della smart mobility. Questa operazione mira a rafforzare la presenza del gruppo nel mercato spagnolo e a consolidare la piattaforma europea dedicata a queste tecnologie. Safety21 è un fornitore italiano di soluzioni per l’enforcement, la smart mobility e servizi digitali, e questa acquisizione rappresenta un passo strategico per espandersi nel mercato europeo.