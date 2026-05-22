GSA acquisisce ATS e amplia la propria presenza nel settore del security management per grandi eventi
Il Gruppo Servizi Associati ha annunciato l'acquisizione di ATS, consolidando così la sua presenza nel settore del security management per grandi eventi. L'operazione riguarda l'acquisto di una società specializzata in servizi di sicurezza e gestione delle emergenze, rafforzando la posizione del gruppo nel mercato europeo. La transazione è stata comunicata ufficialmente e prevede l'integrazione delle risorse e delle competenze di entrambe le realtà. La notizia interessa direttamente il settore della sicurezza privata e degli eventi di grande portata.
Gruppo Servizi Associati (GSA), tra i principali operatori europei nel settore della Safety ed Antincendio, ha perfezionato l'acquisizione del 70% delle azioni di ATS – Around The Show, società fondata nel 2000 e specializzata nei servizi di security management, ticketing management, controllo accessi e consulenza specialistica per l'ottenimento delle autorizzazioni presso le Commissioni su tutto il territorio nazionale, operando per conto di primari clienti italiani e internazionali. L'operazione consente a GSA di rafforzare ulteriormente la propria presenza nel comparto della gestione della sicurezza per grandi eventi pubblici e privati,... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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