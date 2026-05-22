GSA acquisisce ATS e amplia la propria presenza nel settore del security management per grandi eventi

Il Gruppo Servizi Associati ha annunciato l'acquisizione di ATS, consolidando così la sua presenza nel settore del security management per grandi eventi. L'operazione riguarda l'acquisto di una società specializzata in servizi di sicurezza e gestione delle emergenze, rafforzando la posizione del gruppo nel mercato europeo. La transazione è stata comunicata ufficialmente e prevede l'integrazione delle risorse e delle competenze di entrambe le realtà. La notizia interessa direttamente il settore della sicurezza privata e degli eventi di grande portata.

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