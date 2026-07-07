Safe o Btp quale scelta conviene davvero all’Italia La versione di Billi

Il confronto tra il rendimento dei Safe e dei Btp non si limita ai tassi di interesse, anche se il Safe, offerto dal prestito europeo, spesso presenta costi più bassi. Tuttavia, non basta considerare solo le tariffe per stabilire quale opzione sia più vantaggiosa. La scelta tra i due strumenti finanziari dipende da vari fattori, e il confronto diretto tra i tassi non sempre fornisce una risposta definitiva.

Il confronto tra Safe e Btp sembra semplice: se il prestito europeo costa meno, conviene il Safe. Ma non è detto che basti confrontare i due tassi di interesse. La domanda è anche: a chi vanno gli interessi? Secondo i dati più recenti, i privati italiani detengono circa 404 miliardi di euro di titoli di Stato, mentre le banche italiane ne hanno in portafoglio circa 322 miliardi. Oltre un terzo dei titoli è invece detenuto da investitori esteri. Quindi una parte importante degli interessi pagati sui Btp resta in Italia: va alle famiglie e ai risparmiatori, oppure a banche, assicurazioni, fondi, imprese e altri soggetti residenti. Il calcolo, però, non è semplice. 🔗 Leggi su Formiche.net

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Safe o Btp, quale scelta conviene davvero all’Italia. Scrive BilliÈ stato pubblicato un articolo che analizza le differenze tra il Safe e i Btp come strumenti di finanziamento per l’Italia.

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