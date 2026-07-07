Safe o Btp quale scelta conviene davvero all’Italia Scrive Billi

Da formiche.net 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato pubblicato un articolo che analizza le differenze tra il Safe e i Btp come strumenti di finanziamento per l’Italia. L’autore sottolinea che, anche se il Safe potrebbe sembrare più conveniente grazie a tassi di interesse inferiori, non è sufficiente basarsi solo su questo confronto per determinare quale opzione sia più vantaggiosa. La scelta tra i due strumenti richiede una valutazione più complessa oltre ai costi immediati.

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Il confronto tra Safe e Btp sembra semplice: se il prestito europeo costa meno, conviene il Safe. Ma non è detto che basti confrontare i due tassi di interesse. La domanda è anche: a chi vanno gli interessi? Secondo i dati più recenti, i privati italiani detengono circa 404 miliardi di euro di titoli di Stato, mentre le banche italiane ne hanno in portafoglio circa 322 miliardi. Oltre un terzo dei titoli è invece detenuto da investitori esteri. Quindi una parte importante degli interessi pagati sui Btp resta in Italia: va alle famiglie e ai risparmiatori, oppure a banche, assicurazioni, fondi, imprese e altri soggetti residenti. Il calcolo, però, non è semplice. 🔗 Leggi su Formiche.net

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