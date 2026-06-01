Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si mantiene stabile a 72 punti base. L'inflazione è in rialzo, mentre i rendimenti dei Btp italiani sono in aumento. Il Btp Italia Sì offre tassi più elevati rispetto ad altri titoli di Stato. La richiesta di questo titolo sale, grazie alle condizioni di mercato più favorevoli. Gli investitori cercano sicurezza, ma anche rendimento, nel contesto di inflazione crescente e spread stabile.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto stabile, scendendo di appena un numero, a 72 punti base. Si conferma un periodo di calma, tra i più lunghi sui mercati obbligazionari dall’inizio della guerra in Medio Oriente. Da quasi una settimana, intanto, rendimenti e differenziali dei titoli di Stato europei rimangono fermi, in attesa di sviluppi concreti. Come confermato dall’andamento di fine maggio, neanche le promesse di aumenti dei tassi di interesse a giugno da parte dei falchi della Bce o gli annunci di Iran e Usa su un avvicinamento a un accordo hanno smosso i mercati. Eppure le ultime proiezioni sull’inflazione (stimata inizialmente a 2,6%) saranno riviste al rialzo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 72 punti base, inflazione in rialzo: perché conviene il Btp Italia Sì

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Spread BTP-Bund: cos'è e perché conta per i tuoi investimenti

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