Si sveglia senza sapere chi sia, dove si trovi e soprattutto perché il suo corpo galleggi dentro una tuta spaziale. Ryland Grace apre gli occhi in un’astronave silenziosa, circondato da due cadaveri e da un’unica certezza: dover ricostruire tutto da zero, memoria compresa. Da questo risveglio disorientante parte L’ultima missione: Project Hail Mary, arrivato in questi giorni su Prime Video e già in vetta alla classifica dei titoli più visti sulla piattaforma. Dietro quel primo respiro nel vuoto si nasconde una missione impossibile: salvare il Sole da una minaccia oscura che rischia di condannare l’intera umanità, con l’aiuto di un alleato tanto inaspettato quanto prezioso. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ryan Gosling insegnante di scienze sperso nello spazio: "L'ultima missione: Project Hail Mary" è il film che sta conquistando Prime Video

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L'Agenzia Spaziale Italiana ospita il nuovo film di Ryan Gosling L'ultima missione

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Ho creato un mazzo personalizzato di Magic the Gathering di Ryan Gosling / Project Hail Mary per mia moglie reddit

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