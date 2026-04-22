Durante il BookCon di New York, lo scrittore di fantascienza Andy Weir ha rivelato di essere un appassionato di Ryan Gosling, dichiarando di essere etero ma ammettendo che tutti hanno i propri limiti. Weir ha condiviso questa informazione in un contesto informale, senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni legate alla sua preferenza. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione dei presenti, suscitando curiosità tra i fan.

Lo scrittore di fantascienza Andy Weir ha confessato il suo debole per Ryan Gosling durante il BookCon di New York. Tra una battuta sul fascino dell'attore e i segreti del set di Project Hail Mary, l'autore ha spiegato quanto la star abbia stravolto il copione. Vedere un proprio libro trasformarsi in un film è un'esperienza strana, ma se il protagonista è Ryan Gosling, tutto cambia. Andy Weir, l'uomo che ci ha portato su Marte con The Martian, è tornato a parlare del suo rapporto con il cinema durante un panel a New York. Un set dominato dall'improvvisazione In questa nuova avventura spaziale diretta da Phil Lord e Christopher Miller, Gosling interpreta Ryland Grace, un insegnante che si ritrova a dover salvare l'umanità da solo.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Project Hail Mary, l'autore del romanzo pazzo per Ryan Gosling: "Sono etero, ma tutti abbiamo dei limiti"

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