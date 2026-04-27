L'odissea spaziale tratta dal libro di Andy Weir ha appena abbattuto il muro dei 600 milioni di dollari, trascinando Ryan Gosling verso un traguardo decisamente inaspettato. Il cinema di fantascienza sta raggiungendo una nuova vetta: Project Hail Mary sta letteralmente volando al botteghino, arrivando a un soffio da un sorpasso che avrebbe dell'incredibile. Con un bottino globale di 613,4 milioni di dollari, il film guidato da Ryan Gosling sta per superare i 618,7 milioni totalizzati dal Superman uscito l'anno scorso. I numeri della missione: perché Clark Kent trema Per Amazon MGM Studios è una vittoria inattesa per L'Ultima Missione: Project Hail Mary, soprattutto perché parliamo del terzo incasso più alto di tutto il 2026.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Project Hail Mary, Ryan Gosling nello spazio piace tanto che sta superare il record di un altro "alieno"

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