Il governo ha annunciato un investimento di 40 miliardi di euro destinato alla produzione di sistemi anti-drone. La cifra è stata comunicata durante una conferenza stampa e riguarda lo sviluppo di tecnologie per la difesa aerea. L’investimento coinvolge sia enti pubblici che aziende private del settore della difesa. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di realizzazione o sui dettagli tecnici delle apparecchiature.

(Agenzia Vista) Ankara, 07 luglio 2026 “I governi e l'industria della difesa stanno tracciando la strada investendo nell'espansione della produzione bellica. Solo nell'ultimo anno, abbiamo visto investimenti per 37 miliardi di dollari destinati esclusivamente a potenziare la nostra base industriale della difesa. Riflettete su questa cifra: 37 miliardi per rafforzare la nostra base industriale della difesa. Si tratta quindi di stabilimenti più grandi, nuove linee di produzione e maggiore capacità operativa. Di fatto, è stato creato uno spazio produttivo aggiuntivo tale da coprire una superficie superiore a quella di 2.000 campi da calcio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Rutte (Nato): 40 miliardi di investimenti per scudi anti-drone

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