Nato Rutte | 40 miliardi di dollari per difese antidroni

La Nato ha annunciato un investimento superiore ai 40 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni per potenziare le difese contro i droni. L’obiettivo è aumentare di cinque volte il numero di operatori specializzati nelle forze armate entro la fine del 2027. La decisione riguarda la creazione di nuove capacità di rilevamento e difesa contro minacce aeree di tipo non convenzionale. L’investimento si inserisce in un piano più ampio di modernizzazione delle capacità di difesa degli alleati.

La Nato investirà oltre 40 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni per rafforzare le capacità antidroni degli alleati e quintuplicherà entro la fine del 2027 il numero degli operatori specializzati nelle forze armate. Lo ha annunciato il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Mark Rutte, presentando la nuova Nato Drone Edge Initiative durante il Forum dell’industria della Difesa in occasione del summit Nato ad Ankara. “Da quanto vediamo in Ucraina, in Medio Oriente e in tutta l’Alleanza, gli stessi Paesi alleati hanno subito ripetute incursioni di droni”, ha affermato Rutte. Per questo motivo, ha spiegato, la Nato sta ampliando rapidamente la propria capacità di dispiegare e utilizzare droni su vasta scala e, allo stesso tempo, sta costruendo “solide difese antidroni per rilevare, identificare e neutralizzare” le minacce. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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NATO, mag-aanunsyo ng bilyong dolyar na defense deals

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