Vertice Nato Rutte annuncia la di firma contratti per miliardi di dollari – La diretta

Durante il vertice della Nato ad Ankara, è stato annunciato che saranno firmati contratti per miliardi di dollari. Tra i temi principali discussi ci sono il sostegno all’Ucraina, il rafforzamento del pilastro europeo dell’Alleanza e le spese per la difesa. Il vertice si svolge in un contesto in cui si affrontano anche le incognite legate alla posizione dell’amministrazione americana. La riunione si tiene martedì 7 luglio.

Vertice Nato ad Ankara, tutte le notizie di martedì 7 luglio Il sostegno all’Ucraina, il rafforzamento del pilastro europeo della Nato, il nodo delle spese per la difesa e l’incognita rappresentata dal presidente americano Donald Trump dominano il vertice dell’Alleanza al via ad Ankara. Inizio diretta: 070726 11:22 Fine diretta: 070726 23:56 Punti chiave. 11:30 070726 Madrid: "Rafforzare pilastro europeo e focus sul fianco Sud" Il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares ha affermato che Madrid parteciperà al vertice della Nato ad Ankara con tre priorità precise: preservare l’unità transatlantica, rafforzare il pilastro europeo dell’Alleanza e mantenere alta l’attenzione sul fianco Sud. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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