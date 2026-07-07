il cio riammette la russia revocata la sospensione del comitato olimpico

Il Comitato olimpico internazionale ha revocato temporaneamente la sospensione del Comitato olimpico russo, in vigore dal 12 ottobre 2023. La decisione è stata comunicata con un breve comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o le condizioni legate alla revoca. La sospensione era stata adottata a causa di questioni legate alla partecipazione della Russia alle competizioni internazionali.

Il Cio ha revocato provvisoriamente la sospensione del Comitato olimpico russo, in vigore dal 12 ottobre 2023. "La decisione – si legge in un comunicato - è stata presa a seguito di un'analisi approfondita da parte della Commissione Affari Legali del Cio, considerando che il Comitato olimpico russo non annovera più tra i suoi membri alcuna organizzazione sportiva regionale nei territori che rientrano nella giurisdizione del Comitato olimpico nazionale dell'Ucraina. Inoltre – prosegue il comitato olimpico internazionale -, il Comitato olimpico russo ha confermato di non svolgere, né di svolgere in futuro, alcuna attività in tali territori". 🔗 Leggi su Repubblica.it

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