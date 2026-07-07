Olimpiadi il Cio riammette la Russia | revocata la sospensione ma resta il bando su bandiere e inno
Il Comitato olimpico russo è stato temporaneamente riammesso alle competizioni internazionali dopo che il Comitato olimpico internazionale ha revocato la sospensione. La decisione permette ai rappresentanti russi di partecipare alle gare, ma con restrizioni: bandiere e inni nazionali non sono ammessi. La revoca è stata comunicata tramite una nota ufficiale, segnando una modifica temporanea nelle regole di partecipazione.
Sì, seppure momentaneo, al ritorno dei russi nelle competizioni. In una nota, il Cio ha infatti comunicato la revoca provvisoria della sospensione del Comitato olimpico russo. Lo ha stabilito il Comitato esecutivo del Cio, sospendendo un provvedimento in vigore dal 12 ottobre 2023. Rapporto con gli ucraini «La decisione - riporta la nota - è stata presa a seguito di un'analisi approfondita da parte della Commissione affari legali, considerando che la Russia non annovera più tra i suoi membri alcuna organizzazione sportiva locale nei territori che rientrano nella giurisdizione del Comitato olimpico ucraino. Inoltre, ha confermato di non svolgere, né di voler svolgere in futuro, alcuna attività in tali territori». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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