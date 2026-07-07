Olimpiadi il Cio riammette la Russia | revocata la sospensione ma resta il bando su bandiere e inno

Notizia in breve

Il Comitato olimpico russo è stato temporaneamente riammesso alle competizioni internazionali dopo che il Comitato olimpico internazionale ha revocato la sospensione. La decisione permette ai rappresentanti russi di partecipare alle gare, ma con restrizioni: bandiere e inni nazionali non sono ammessi. La revoca è stata comunicata tramite una nota ufficiale, segnando una modifica temporanea nelle regole di partecipazione.