Russia il Cio revoca la sospensione del Comitato olimpico russo | via libera al ritorno nelle competizioni internazionali
Il Comitato olimpico internazionale ha revocato la sospensione del Comitato olimpico russo, in vigore dal 12 ottobre 2023. La decisione consente alla Russia di partecipare di nuovo alle competizioni internazionali, anche se con alcune condizioni e un monitoraggio continuo. La revoca è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle modalità di reinserimento o eventuali restrizioni temporanee. La Russia potrà tornare a competere nelle manifestazioni internazionali, seguendo le linee guida stabilite dall’organismo olimpico.
Il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha deciso di revocare la sospensione del Comitato olimpico russo (ROC), in vigore dal 12 ottobre 2023. La decisione apre la strada al ritorno della Russia nelle competizioni internazionali, pur mantenendo alcune condizioni e un monitoraggio costante da parte dell’organismo olimpico. Le motivazioni della decisione. In una nota ufficiale, il Cio spiega che la revoca della sospensione è stata adottata dopo un’attenta valutazione della Commissione Affari Legali. Alla base della decisione c’è il fatto che il Comitato olimpico russo non include più tra i propri membri organizzazioni sportive regionali situate nei territori riconosciuti come appartenenti alla giurisdizione del Comitato olimpico nazionale dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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