Russia il Cio revoca la sospensione del Comitato olimpico russo | via libera al ritorno nelle competizioni internazionali

Notizia in breve

Il Comitato olimpico internazionale ha revocato la sospensione del Comitato olimpico russo, in vigore dal 12 ottobre 2023. La decisione consente alla Russia di partecipare di nuovo alle competizioni internazionali, anche se con alcune condizioni e un monitoraggio continuo. La revoca è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle modalità di reinserimento o eventuali restrizioni temporanee. La Russia potrà tornare a competere nelle manifestazioni internazionali, seguendo le linee guida stabilite dall’organismo olimpico.