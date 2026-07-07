olimpiadi il cio revoca la sospensione del comitato olimpico russo

Notizia in breve

L’Esecutivo del Comitato olimpico internazionale ha deciso di revocare temporaneamente la sospensione del Comitato olimpico russo, che era in vigore dal 12 ottobre 2023. La decisione riguarda la sospensione che era stata adottata in quella data. La revoca è stata comunicata ufficialmente e ha effetto immediato. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa decisione o sui passaggi successivi. La sospensione era stata adottata in relazione a questioni legate a partecipazioni e attività sportive.