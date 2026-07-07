Olimpiadi il Cio revoca la sospensione del Comitato olimpico russo
L’Esecutivo del Comitato olimpico internazionale ha deciso di revocare temporaneamente la sospensione del Comitato olimpico russo, che era in vigore dal 12 ottobre 2023. La decisione riguarda la sospensione che era stata adottata in quella data. La revoca è stata comunicata ufficialmente e ha effetto immediato. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa decisione o sui passaggi successivi. La sospensione era stata adottata in relazione a questioni legate a partecipazioni e attività sportive.
L’Esecutivo del Comitato olimpico internazionale ( Cio ) ha revocato provvisoriamente la sospensione del Comitato olimpico russo, in vigore dal 12 ottobre 2023. “La decisione – si legge in un comunicato – è stata presa a seguito di un’analisi approfondita da parte della Commissione Affari Legali del Cio, considerando che il Comitato olimpico russo non annovera più tra i suoi membri alcuna organizzazione sportiva regionale nei territori che rientrano nella giurisdizione del Comitato olimpico nazionale dell’Ucraina”. “Inoltre -prosegue il Cio-, il Comitato olimpico russo ha confermato di non svolgere, né di svolgere in futuro, alcuna attività in tali territori “. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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