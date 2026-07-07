Il Comitato Olimpico Internazionale ha revocato la sospensione del Comitato Olimpico Russo, consentendo agli atleti russi di tornare a partecipare alle competizioni olimpiche. La decisione segna una svolta nelle relazioni tra il CIO e il comitato russo, che era stato escluso dalle competizioni internazionali in precedenza. La revoca della sospensione permette agli atleti russi di competere sotto bandiera neutra, in base alle regole stabilite dal CIO.

LOSANNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – La Russia torna a far parte del movimento olimpico con una decisione significativa da parte del Comitato Olimpico Internazionale (CIO). A partire dal 12 ottobre 2023, il CIO ha revocato la sospensione del Comitato Olimpico Russo (ROC), una misura che era stata imposta in seguito all’invasione dell’Ucraina. Questa scelta arriva dopo un’attenta analisi svolta dalla Commissione Affari Legali del CIO, che ha confermato che il ROC non include più tra i suoi membri associazioni sportive regionali attive in territori under la giurisdizione del Comitato Olimpico Nazionale dell’Ucraina. Inoltre, il ROC ha dichiarato ufficialmente che non condurrà attività in queste aree. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - CIO annulla la sospensione del Comitato Olimpico Russo: nuova era per gli atleti russi.

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