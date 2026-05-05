Caso Russia alla Biennale di Venezia Fazzolari attacca | Un pastrocchio per aggirare le sanzioni

Durante la recente esposizione alla Biennale di Venezia, un funzionario italiano ha criticato la decisione di riaprire il padiglione russo, definendola un tentativo di aggirare le sanzioni. La fondazione che organizza l’evento ha specificato che la riapertura è una scelta autonoma, nonostante il dissenso espresso dal governo italiano tramite il ministro della Cultura. La questione ha generato discussioni tra le autorità coinvolte e gli organizzatori dell’esposizione.

“La fondazione La Biennale di Venezia gode di ampia autonomia ed è stata una sua scelta autonoma quella di riaprire il padiglione russo, nonostante il parere contrario del governo italiano espresso attraverso il ministro della Cultura”. Questa la premessa del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, contattato al telefono dall’Agi sul tema della Biennale, alla vigilia della conferenza stampa di presentazione. Fazzolari: “Contro la decisione della Biennale hanno protestato 22 governi”. “Che questa decisione della Biennale sia stata un pastrocchio – aggiunge l’esponente di Fratelli d’Italia – è testimoniato anche dal fatto che il padiglione russo rimarrà chiuso nei giorni aperti al pubblico e che durante quei giorni saranno proiettati solo dei filmati visibili dall’esterno.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Caso Russia alla Biennale di Venezia, Fazzolari attacca: “Un pastrocchio per aggirare le sanzioni” Notizie correlate Biennale: Fazzolari all'Agi: "Scelta sulla Russia è un inutile pastrocchio"AGI - "La fondazione La Biennale di Venezia gode di ampia autonomia ed è stata una sua scelta autonoma quella di riaprire il padiglione russo,... Biennale, Fazzolari "La scelta sulla Russia è un inutile pastrocchio"AGI - "La fondazione La Biennale di Venezia gode di ampia autonomia ed è stata una sua scelta autonoma quella di riaprire il padiglione russo,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tutto il caso attorno alla Biennale di Venezia, daccapo; Biennale di Venezia, si dimette la Giuria internazionale. Il ministero della Cultura: Noi estranei; Caso Biennale, così è stato organizzato il ritorno della Russia all'esposizione d'Arte; Biennale di Venezia, in arrivo ispettori del ministero della Cultura. Biennale Arte, caso Russia e giuria dimissionaria: il Governo valuta il dossierIl Padiglione resterà chiuso al pubblico per tutta la durata della mostra nel pieno rispetto delle sanzioni europee. Solo una performance visibile dall'esterno ... rainews.it Biennale Arte, il caso Russia: il verbale degli ispettori finisce sul tavolo del GovernoIl punto centrale è la partecipazione della Russia e la procedura della Commissione Europea per sospendere o revocare i finanziamenti per aver dato un sostegno indiretto alla partecipazione ... rainews.it Martedì 5 maggio l’anteprima della kermesse con il caso internazionale di Russia e Israele. E i due mesi più pazzi per Venezia si concludono (per ora) con il forfait di Teheran. Guerra o pace Decine di artisti hanno chiesto di estendere il blocco agli Usa L - facebook.com facebook Biennale Arte, caso Russia e giuria dimissionaria: il Governo valuta il dossier. Il Padiglione resterà chiuso al pubblico per tutta la durata della mostra nel pieno rispetto delle sanzioni europee. Solo una performance visibile dall'esterno. x.com