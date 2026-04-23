La Regione ha annunciato interventi per ridurre le liste d’attesa e calmierare le tariffe nelle Residenze sanitarie assistenziali per anziani. Tuttavia, le opposizioni criticano gli aiuti, ritenendoli insufficienti a fronte delle criticità ancora presenti nel settore. Le misure prevedono finanziamenti mirati per alleggerire le liste e contenere i costi, ma non sono stati ancora dettagliati i tempi di applicazione e l’effettivo impatto.

Liste d’attesa e rincari nelle Residenze sanitarie assistenziali per anziani, arrivano gli aiuti della Regione ma per l’opposizione gli interventi sono insufficienti. Sul fronte liste d’attesa nelle Rsa, "le richieste sono più del doppio dei posti disponibili" sostiene l’opposizione. "Entro un mese sarà pubblicato un bando da 14 milioni per sostenere le famiglie" sostiene l’assessore regionale Paolo Calcinaro. Sul tema Rsa si è acceso in consiglio regionale il confronto tra Andrea Nobili (Alleanza Verdi Sinistra), Luca Marconi (Udc), Marta Ruggeri (M5S) e l’assessore Calcinaro, tra allarmi sui numeri e promesse di intervento. Secondo Nobili, il problema è ormai strutturale: "Sono troppe le persone che hanno bisogno e non riescono a trovare posto", con liste d’attesa sempre più lunghe.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Liste d’attesa e rette Rsa, si prova a correre ai ripari

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