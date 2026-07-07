Rondoni | Solo taglieri e tanta demagogia

Da ilrestodelcarlino.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Come si vede, la demagogia non tiene granché". Non usa grandi giri di parole, Davide Rondoni. Così come nel suo stile, il poeta emiliano-romagnolo interviene nel dibattito post classifica sul gradimento degli amministratori del Sole 24 Ore e lo fa nella sua tranchat, mentre ripete: "La demagogia tiene granché – puntualizza Rondoni –. Forse Bologna, città beata e beota, nella sua mediocrità vuole e merita Lepore e i taglieri di mortadella in ogni angolo". Il riferimento dell’autore, neanche troppo velato, è all’esplosione del turismo sotto le Due Torri nell’ultimo decennio (e poco più), con un aumento graduale e consistente dei visitatori e un’offerta locale che, molto spesso, è finita al centro delle polemiche per il proliferare dentro le mura del centro storico di ristoranti, bar, bistrot e locali legati al food. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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