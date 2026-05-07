Tyra Caterina Grant si è aggiudicata il derby tra wild card nel secondo turno del torneo WTA 1000 di Roma. La giocatrice ha dichiarato di sentire molta emozione e di essere motivata dalle aspettative, che la spingono a impegnarsi ancora di più durante la competizione. La partita, che si è svolta sui campi italiani, ha visto Grant prevalere sugli avversari in un incontro molto seguito dagli appassionati di tennis.

Va a Tyra Caterina Grant il derby italiano tra Wild Card valido per il secondo turno del WTA 1000 Roma. La numero 234 ranking ha superato in rimonta la connazionale Lisa Pigato con il punteggio di 1-6 6-2 6-4 dopo due ore e tre minuti di un match molto combattuto. Per la classe 2008 si tratta della prima vittoria al Foro Italico grazie alla quale potrà regalarsi la sfida contro Victoria Mboko nel turno successivo. La giovane azzurra, al termine della sua partita, ha così espresso le sue emozioni ai microfoni di Sky Sport: “Sicuramente ci sono state tante emozioni da parte di tutte e due. Si è visto anche la differenza tra il primo ed il secondo set.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tyra Caterina Grant: “Tanta emozione, le aspettative mi portano solo a dare di più”

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