Ronaldo sull' eliminazione del Portogallo | L' Europeo vale come un Mondiale
Cristiano Ronaldo ha commentato l’eliminazione del Portogallo contro la Spagna, affermando che l’Europeo ha lo stesso valore di un Mondiale. Ronaldo ha espresso amarezza e orgoglio per la prestazione della squadra, senza approfondire ulteriori dettagli sulla partita o sul torneo. Le sue parole sono state pubblicate in un momento di riflessione dopo la sconfitta.
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Gli ultimi 4 minuti FOLLI di Portogallo-Croazia con il GOL ANNULLATO a Gvardiol | FIFA World Cup
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