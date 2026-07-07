Ronaldo sull' eliminazione del Portogallo | L' Europeo vale come un Mondiale

Notizia in breve

Cristiano Ronaldo ha commentato l’eliminazione del Portogallo contro la Spagna, affermando che l’Europeo ha lo stesso valore di un Mondiale. Ronaldo ha espresso amarezza e orgoglio per la prestazione della squadra, senza approfondire ulteriori dettagli sulla partita o sul torneo. Le sue parole sono state pubblicate in un momento di riflessione dopo la sconfitta.