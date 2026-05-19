Pochi minuti fa è stata annunciata ufficialmente la partecipazione di Cristiano Ronaldo alla Coppa del Mondo, che sarà la sua sesta presenza consecutiva nel torneo. Questa partecipazione potrebbe rappresentare anche l’ultima per il calciatore di Madeira, che ha già disputato cinque edizioni precedenti. La notizia conferma la presenza del giocatore tra i convocati della sua nazionale, che si prepara a affrontare il torneo in Qatar. La sua presenza sulla scena internazionale si protrae ormai da molti anni.

È arrivata pochi minuti fa l’ufficialità della sesta partecipazione consecutiva di Cristiano Ronaldo alla Coppa del Mondo, probabilmente l’ultima in carriera per il fuoriclasse di Madeira. È ad oggi l’unico nella storia del nostro sport, in attesa delle convocazioni ancora da diramare per Argentina e Messico rispettivamente per Messi e Ochoa, ad aver raggiunto questo traguardo, sinonimo di costanza, determinazione, dedizione e soprattutto talento. La tanto attesa convocazione. Dopo aver saltato per infortunio le amichevoli internazionali disputate dal Portogallo a cavallo di marzo e aprile, Roberto Martinez ha confermato oggi la sua presenza tra i 26, diventati simbolicamente 27 per onorare la memoria di Diogo Jota, giocatori selezionati per il Mondiale. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Portogallo, ora è ufficiale: Cristiano Ronaldo giocherà il suo sesto mondiale in carriera

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