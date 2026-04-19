Dino Carta ucciso a Foggia l'appello della moglie | Mi ha detto | '10 minuti e torno' Chi sa parli

A quasi una settimana dall’omicidio di Dino Carta a Foggia, nessuna pista è stata ancora confermata. La moglie, Sara Traisci, ha fatto appello a chi potrebbe avere informazioni, chiedendo di rompere il silenzio e di parlare. La donna ha riferito che l’uomo le avrebbe detto: “10 minuti e torno” prima di scomparire. La polizia continua le indagini senza aver ancora individuato i responsabili.

È passata quasi una settimana dall’omicidio di Dino Carta e non c’è ancora una verità. La moglie Sara Traisci chiede "meno omerta e più coraggio" e invita chi sa a parlare. “Mio marito era felice, non aveva nemici”, dice. Indagini aperte tra più piste.🔗 Leggi su Fanpage.it

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