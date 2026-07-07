Roma spunta l’idea Rafa Leao | suggestione di mercato ma i costi frenano l’operazione

Sul mercato della Roma si fa strada l’ipotesi di un possibile acquisto di Rafael Leao. La società sta valutando questa opzione, ma i costi elevati dell’operazione rappresentano un ostacolo immediato. La squadra continua a cercare un rinforzo offensivo e sta considerando diverse alternative, mentre questa suggestione si aggiunge alle altre trattative in corso. La decisione finale dipenderà dalle disponibilità economiche e dalle trattative in corso con il club dell’attaccante.

Il mercato della Roma continua a muoversi su più fronti, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. La dirigenza giallorossa è al lavoro per consegnare al tecnico Gian Piero Gasperini un attacco rinnovato e, accanto ai nomi già seguiti da settimane, nelle ultime ore è emersa una nuova e clamorosa opportunità: Rafael Leao. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’esterno portoghese sarebbe stato proposto anche alla Roma nell’ambito della ricerca di una nuova sistemazione dopo sette stagioni al Milan. Il classe 1999 avrebbe manifestato la volontà di affrontare una nuova esperienza, mentre il club rossonero sarebbe disposto ad ascoltare offerte per il suo cartellino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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